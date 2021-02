FC Nantes, OL - Mercato : même Slimani règle ses comptes avec Kita !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Plus un jour ne semble passer sans que le FC Nantes à la sauce Waldemar Kita ne soit sali. Après un dossier au vitriol sorti par L’Équipe la semaine dernière, c’est au tour d’Islam Slimani (32 ans) de vider son sac sur les agissements des dirigeants de la Maison Jaune en coulisses.

« Quand je suis venu, trop de choses ne collaient pas avec ce qu’on avait parlé avant »

En pourparlers avec le FC Nantes en 2013 avant de rebrousser chemin, l’avant-centre de l’OL a critiqué le comportement de Kita, qui serait à l’origine de sa volte-face. « Je suis une personne qui est honnête et correcte. Si tu es bien avec moi, si tu es correcte et honnête, je respecte, a-t-il soufflé au micro de beIN SPORTS. Si tu me manques de respect, je ne pourrais pas jouer dans un club où quelqu’un du club me manque de respect. C’est pour cela que cela ne s’est pas fait. Je suis venu pour signer à Nantes. Quand je suis venu, trop de choses ne collaient pas avec ce qu’on avait parlé avant. »

Slimani revit à l'OL

En janvier, ce même Slimani a quitté Leicester pour s’engager avec l’OL autour d’un contrat de 18 mois. Depuis son arrivée du côté à Lyon, l’ancien Monégasque a disputé sept matches toutes compétitions confondues, pour six rencontres de L1, et a ouvert son compteur contre l’AC Ajaccio en 32es de finale de la Coupe de France (5-1).