FC Nantes, OL, OM - Mercato : le dossier Thauvin torpillé par Delort

Pour Florian Thauvin, il y aura eu un avant et un après été 2019. En pleine bourre avant un match amical de l'OM contre les Rangers (0-4) le 14 juillet de cette année-là, l'ailier s'était donné une grave entorse à une cheville ayant occasionné quasiment un an d'arrêt. A son retour, il a mis beaucoup de temps à retrouver son meilleur niveau, traversant la saison 2020-21 comme un fantôme avant de partir librement pour les Tigres, où les choses ne se sont pas bien passées non plus. A tel point qu'il vient d'être mis à la porte par le club mexicain, qui n'a même pas daigné lui ouvrir les portes de son centre d'entraînement.

Désireux de revenir en Europe, le gaucher aurait des touches avec des clubs français et espagnols. Mais pas l'OM, qui ne souhaite pas le faire revenir et où les supporters ne lui ont pas pardonné ses propos sur la ville. Il a été question de l'OL et du FC Nantes. Mais le journaliste de Hit West Simon Reungoat est catégorique : la Maison Jaune ne pense qu'à Andy Delort et à personne d'autre, Thauvin ou un autre. La traversée du désert continue pour l'ailier de 29 ans...