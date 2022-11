Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Mathieu Valbuena n’est pas encore fini. Désormais âgé de 38 ans, l’ancien milieu offensif de l’OM et de l’OL galope encore sur les vertes pelouses de Grèce et sait se montrer utile à l’Olymiakos en Ligue Europa. Si son coup de rein est évidemment moins légendaire qu’à ses plus belles heures, le joueur de 38 ans serait une piste étudiée par le FC Nantes en vue du prochain mercato estival. Lancé sur son avenir, Valbuena semble avoir encore faim.

Valbuena veut juste prendre du plaisir

« Est-ce que j'ai peur que tout s'arrête ? Oui, Ce n'est pas encore le moment pour moi... Enfin on verra... On sait très bien. C'est un moment qu'on redoute mais c'est comme ça. C'est la vie, a-t-il récemment déclaré sur Winamax TV. Le plus important, c'est de prendre du plaisir. Tant que tu es bien dans tes baskets et que tu te sens bien physiquement, je ne vois pas pourquoi tu ne continuerais pas. Mais on sait très bien qu'il y a une fin et cette fin-là, je la redoute bien évidemment... Tout le monde est passé par là. »

Pour résumer Dans un entretien vérités accordé à Winamax TV, Mathieu Valbuena (38 ans) s’est livré avec profondeur sur son avenir, lui qui sera en fin de contrat à l’Olympiakos en juin 2023 et qui est suivi par le FC Nantes au mercato hivernal.

Bastien Aubert

Rédacteur