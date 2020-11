FC Nantes, OM, ASSE - Mercato : Balotelli, un contact à peine croyable

C'est l'histoire d'une chute qui semble ne jamais devoir s'arrêter. Il y a dix ans, Mario Balotelli était l'un des talents les plus excitants de sa génération. Une décennie plus tard, l'attaquant italien se retrouve sans club après une expérience totalement ratée à Brescia, bon dernier de la Serie A 2019/20. Libre de tout contrat, il a notamment été en contact avec le FC Nantes durant l'été mais se retrouve toujours sans club à l'heure actuelle.

Cela a donné des idées à certains qui n'auraient jamais pu imaginer s'offrir ses services il y a quelques années. Selon Skysports, Barnsley, minuscule club de Deuxième division anglaise, aurait pris contact avec l'agent de Super Mario, le sulfureux Mino Raiola. Les deux présidents des Tykes, Chien Lee et Paul Conway, ont pris la température, sans aller plus loin.

Le nom de Chien Lee n'est pas étranger aux suiveurs de la L1 : il s'agit d'un homme d'affaires sino-américain qui avait pris le contrôle de l'OGC Nice il y a quelques années, justement quand Mario Balotelli y était. On ne sait pas pourquoi les négociations ne sont pas allées plus loin. Mais ce qui est sûr, c'est que si même Barnsley peut espérer attirer l'Italien, c'est que celui-ci est tombé bien bas…

Barnsley have made an enquiry about signing free agent Mario Balotelli.