FC Nantes, OM, LOSC - Mercato : Kolo Muani finalement à l'Eintracht en janvier ?

FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Si cela se confirme, c'est une bombe que vient de lancer le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano : Randal Kolo Muani aurait été transféré à l'Eintracht Francfort par le FC Nantes, qui récupèrera 10 M€ en retour ! Le natif de Bondy, qui brille depuis le début de la saison, semblait parti pour terminer l'exercice en Loire-Atlantique, d'où il serait parti gratuitement car en fin de contrat.

Ces derniers jours, l'OM et le LOSC ont fait part de leur intérêt pour le recruter. Il semblerait que l'Eintracht n'ait pas voulu attendre encore six mois au risque de se faire chiper la pépite. Randal Kolo Muani devrait donc débarquer en Allemagne dans les prochains jours. Et Antoine Kombouaré voir son joueur le plus décisif avec Ludovic Blas quitter le navire à mi-parcours…

Official and confirmed. Randal Kolo Muani joins Eintracht Frankfurt from FC Nantes on a permanent move for €10m. 🔴🤝 #Eintracht



Contract until June 2027. Sam Lammers now expected to leave Eintracht Frankfurt.