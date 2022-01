FC Nantes, OM, LOSC - Mercato : Kolo Muani vend enfin la mèche sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

On ne parle plus que Randal Kolo Muani (23 ans) au FC Nantes ! Juste avant le match d’hier entre le FC Nantes et l'AS Monaco (0-0), comptant pour la 20e journée de Ligue 1, Waldemar Kita a ainsi fait savoir à Philippe Carayon, qu'un contrat illégal avec l'Eintracht Francfort aurait été signé à l'automne dernier.

« J'ai très longuement discuté avec Waldemar Kita avant le match, qui documents à l'appui, m'a fait part de l'état actuelle du dossier, a fait savoir à l’antenne le journaliste de Canal+. Il y a deux éléments importants. Tout d'abord, il m'a montré que le courrier qu'il a reçu ce mercredi de Fribourg, l'informant être entré en contacts avec Kolo Muani et lui avoir proposé à partir de l'été prochain un contrat de cinq ans avec un salaire globale de 9 millions d'euros plus une prime à la signature d'un million d'euros. Il ne s'agit pas d'une offre de Fribourg à Nantes pour enrôler tout de suite le joueur mais d'une offre de contrat au joueur. Deuxième dossier : Francfort. Jeudi, Waldemar Kita a reçu un autre courrier, lui indiquant que Francfort est entré en contacts avec Kolo Muani pour le même type de contrat de cinq ans à partir de l'été prochain. Mais là, il y a un problème car selon Waldemar Kita, un contrat de cinq ans entre Francfort et Kolo Muani a déjà été signé l'automne dernier. Ce qu'il est illégal, à tel point que le FC Nantes a tout de suite saisi la FIFA pour indiquer cette irrégularité. »

L’Équipe et RMC Sport ont confirmé les dires de Carrayon; obligeant Kolo Muani à éclaircir sa situation personnelle après la rencontre. « Je suis encore concentré sur mon football, j'essaie de travailler et de continuer à bosser pour tout donner pour ce club, a-t-il indiqué en zone mixte. Je ne pense pas à l'avenir ni à ce que les médias disent. Je reste focalisé sur mon football. Je suis là, quand je suis sur le terrain, je donne tout. On parlera après pour la suite en fin de saison. C'est facile pour moi, je laisse ma famille et mes agents s'occuper de tout ça, je pense au terrain en ce qui me concerne. Je ne suis au courant de rien. »

🟡 Nantes a saisi la FIFA concernant le départ de Kolo Muani en fin de saison. Le club est convaincu qu’il s’est déjà engagé cet automne avec Francfort. Pourtant, Fribourg s’était mis d’accord avec les Nantais avec une offre de 9M€. Mais le buteur a refusé la proposition. — RMC Sport (@RMCsport) January 9, 2022