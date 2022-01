FC Nantes, OM, LOSC - Mercato : les détails de l’offre mirobolante pour Kolo Muani ont fuité

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Randal Kolo Muani a déjà pris une décision très forte. Alors que la direction du FC Nantes avait accepté une offre de Fribourg à hauteur de 9 millions d’euros pour racheter les six derniers mois de contrat de l'international Espoirs, l'attaquant de 23 ans a repoussé les avances du club allemand.

Kolo Muani a préféré attendre la fin de son contrat en juin et (probablement) partir du côté de l'Eintracht Francfort, son courtisan le plus fidèle en Allemagne. La proposition de Fribourg était pourtant des plus alléchantes. « Fribourg aurait proposé 9 millions a Nantes pour racheter les six derniers mois de contrat et un prêt pour qu’il finisse la saison une prime a la signature d’1 million d’euros au joueur, un contrat de 5 ans et 9 millions d’euros de salaire sur la durée », a précisé le journaliste d’Ouest France Jean-Marcel Boudard sur Twitter.

Du côté de la direction du FC Nantes, c'est la soupe à la grimace. Un attaquant en prêt avec option d'achat serait même recherché dès cet hiver pour anticiper le remplacement de « RKM », qui pourra être qualifié de tout sauf de mercenaire, lui qui toucherait actuellement 15 000 euros par mois.

Pour Randal Kolo Muani, Fribourg aurait proposé:

-9 millions a Nantes pour racheter les six derniers mois de contrat et un prêt pour qu’il finisse la saison

-une prime a la signature d’1 million d’euros au joueur

