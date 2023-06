FC Nantes, OM, LOSC, OGC Nice - Mercato : un nouveau club torpille le dossier Blas !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Évitant de peu la relégation avec le FC Nantes, Ludovic Blas devrait quitter les canaris cet été. Auteur de 12 buts et 8 passes décisives, Blas compte de nombreux prétendants en Ligue 1 (OM, LOSC, OGC Nice). Un nouveau club voulant l’accueillir est entré dans la danse et celui-ci jouera la Ligue des Champions à coup sûr.

Galatasaray se positionne pour Blas

Le récent champion de Turquie, voudrait renforcer son secteur offensif (perte d’Icardi et de Mohamed) et aurait coché le nom de Blas. « Galatasaray parmi les clubs très intéressés par Ludovic Blas. » révèle l’insider, Emmanuel Merceron, sur son compte Twitter. Le français à qui il reste un an de contrat à Nantes, est estimé à 18 millions, selon Transfermarkt.