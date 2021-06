FC Nantes, OM – Mercato : Alban Lafont lâché par ses principaux courtisans ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

« Lafont, on veut le garder, Blas aussi ». Dans les colonnes de L'Equipe la semaine dernière, Waldemar Kita se voulait très clair sur l'avenir d'Alban Lafont. Recruté définitivement pour 7 M€ à la Fiorentina et automatiquement signé jusqu'en 2024, le gardien de l'équipe de France Espoirs ne quittera pas les Canaris facilement cet été.

Si l'intéressé souhaite quitter le FC Nantes et vise un club européen pour rebondir, ses options ne sera pas nombreuses. Surtout qu'il faudra forcément s'affranchir d'une offre de transfert supérieure à 10 M€. Un tarif complètement hors sol pour ce poste sur le Mercato actuel.

En quête d'un gardien, le LOSC et l'AS Monaco visent un autre profil. L'OM, qui a déjà dépensé beaucoup d'argent sur Gerson et priorise d'autres postes, regarde vers un gardien moins cher comme le laisse entendre la piste Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev, 27 ans), valorisée à moins de 5 M€.

Quant à l'AS Rome, José Mourinho cherche effectivement un nouveau n°1 mais a un autre profil en tête : Gianluigi Donnarumma. Avec le PSG qui va mettre Alphonse Areola et (probablement) le portier de l'équipe d'Italie sur le marché des prêts, cela laisse quelques jolis profils à moindre frais pour les clubs dans un marché Covid. Pour Alban Lafont, quitter le FC Nantes s'annonce très compliqué...

Alban Lafont bloqué au FC Nantes cet été ?

Le FC Nantes ne laissera pas filer Alban Lafont facilement et les places s'annoncent chères dans un marché des gardiens staturé. L'OM et l'AS Roma n'en font plus une priorité.