FC Nantes, OM – Mercato : après Kamara, Aston Villa débarque sur une révélation des Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Décidemment, Aston Villa aime les joueurs défensifs formés en Ligue 1. Après avoir surpris tout le monde en récupérant Boubacar Kamara (OM) au nez et à la barbe de l'Atlético Madrid ou de quelques cadors italiens, le club de Birmingham avancerait sur la piste d'une des dernières révélations du FC Nantes.

En effet, si l'on en croit The Mirror, les Villans s'intéresseraient de près à la situation du milieu de terrain reconverti piston gauche, Quentin Merlin (20 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2026, le jeune Nantais sort d'une première année très réussie (33 apparitions toutes compétitions confondues, 2 buts, 3 passes décisives).

Si Quentin Merlin – qui est désormais international Espoirs - n'est pas spécialement à vendre, tout joueur a un prix dans l'esprit de Waldemar Kita donc...

Aston Villa are lining up a move for FC Nantes left back Quentin Merlin.



[via @MirrorSport] #avfc — villareport (@villareport) June 5, 2022

Aston Villa déboule sur Merlin (FC Nantes) Révélation de la saison au FC Nantes, Quentin Merlin (20 ans) est déjà dans l'oeil d'un club de Premier League très actif sur le début de ce Mercato d'été 2022 : Aston Villa. Le club de Birmingham a déjà enrolé le milieu de l'OM Boubacar Kamara.

Alexandre Corboz

Rédacteur