FC Nantes, OM - Mercato : Bayat tente d'exfiltrer deux cadres de Kombouaré, Nice débarque sur Moses Simon !

INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

A l'affût des bonnes affaires pour se renforcer en vue de l'Europe, le FC Nantes pourrait quand même perdre quatre de ses éléments les plus bankables. Au départ déjà acté de Randal Kolo Muani (Francfort), Mogi Bayat travaillerait en coulisses à placer plusieurs joueurs à travers l'Europe et non des moindres.

Si le nom d'Alban Lafont était déjà sorti dans ces fameux joueurs proposés à 20 M€ ailleurs, ce serait aussi le cas de Ludovic Blas, selon L'Equipe. Quant à Moses Simon, le Nigérian ferait partie des profils suivis par l'OGC Nice toujours d'après le quotidien sportif. Rappelons que l'ancien joueur de Levante est également cité dans les bons papiers de Newcastle et dans la liste élargie des ailiers qui peuvent intéresser l'OM.

Des départs qu'il faudrait tous remplacer pour un Waldemar Kita qui s'est dit prêt à investir mais a des rêves relativement hors-sol sur ce Mercato (Milik).

Bayat veut vendre du Nantais, Simon plait à Nice Alors que Mogi Bayat travaille à réaliser deux grosses ventes parmi les leaders de l'effectif du FC Nantes (Blas en plus de Lafont pour 20 M€), Moses Simon voit débarquer un nouveau courtisan en Ligue 1 après l'OM : l'OGC Nice.

Alexandre Corboz

Rédacteur