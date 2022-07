OM - Mercato : coup dur pour le FC Nantes dans le dossier Milik

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Arek Milik est convoité par plusieurs clubs pour une arrivée lors du mercato estival. Après un an et demi à l’OM, Arek Milik pourrait quitter le club phocéen cet été. Le buteur polonais aimerait avoir plus de temps de jeu et ses rapports avec son entraîneur, Jorge Sampaoli, n’ont pas arrangé les choses. Le FC Nantes veut sauter sur l’occasion et aimerait beaucoup le signer cet été. Cependant, le dossier vient de prendre une nouvelle tournure, pas favorable aux Canaris.

Une nouvelle ère à l’OM ?

Selon l’insider Emmanuel Merceron, le départ d’Arek Milik, de l’OM, ne serait plus aussi sûr que dans le passé. Le départ de Jorge Sampaoli, avec lequel le buteur polonais ne s’entendait pas, aurait redistribué les cartes et Milik ne voudrait plus quitter le club phocéen.

Affaire à suivre…