FC Nantes, OM - Mercato : Imbula mis à l’essai sur demande de Domenech !

Peu avant le début de la conférence de presse de Raymond Domenech au FC Nantes, une information liée au mercato a fleuri. Et pas n’importe laquelle puisque 20 Minutes assure que Giannelli Imbula (28 ans) sera mis à l’essai à la Jonelière à partir du 1er janvier 2021 !

« Désormais âgé de 28 ans, le milieu de terrain est actuellement libre et s’entraîne avec l’En Avant Guingamp, club où il a été formé, explique David Phelippeau. Depuis son départ de l’OM (2013-2015), Imbula a quelque peu galéré et enchaîné les clubs : Porto, Stoke City, Toulouse, Rayo Vallecano, Lecce et Sotchi. Le milieu de terrain s’entraîne avec la réserve de Guingamp depuis octobre. »