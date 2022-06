FC Nantes, OM - Mercato : avant Milik, Kita a tenté de faire venir Lewandowski !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes voit grand pour la saison prochaine. Qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue Europa, les Nantais voudraient s’offrir le buteur de l’OM Arkadiusz Milik pour renforcer leur ligne offensive. Une piste du président Waldemar Kita, qui pourrait le consoler d’un précédent échec.

« Il aime bien ça, il adore tout ce qui est bling bling ! Et puis ce serait une revanche pour lui. Évidemment, Arkadiusz Milik n’est pas à Nantes et aussi il faut qu’il ait envie de venir à Nantes », explique le journaliste de RMC Sport David Phelippeau sur les antennes de la radio RMC.

Milik pour oublier l’échec Lewandowski ?

« Waldemar Kita, lorsqu’il est arrivé à Nantes, pour la petite anecdote, il a voulu faire venir Robert Lewandowski ! Ce n’est pas une blague. Il jouait à Lech Poznan en Pologne et il avait voulu le faire venir pour 800 000 euros », continue le journaliste. « Il l’avait expliqué à un journal parisien et on lui a réclamé 4 ou 5 millions d’euros quand ils ont vu que c’était lui, un homme d’affaires franco-polonais. Il avait en tête Lewandowski donc ce serait une belle revanche pour lui de faire venir Milik. Mais évidemment, on en est très loin et en interne, on n’y croit pas beaucoup. Antoine Kombouaré ne serait pas contre ».

