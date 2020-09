FC Nantes, OM - Mercato : la confidence capitale sur l’avenir de Luis Suarez

Cité parmi les cibles du FC Nantes, de l'OM et (désormais à un degré moindre) du Stade Rennais, Luis Suarez (Watford, 22 ans) sait ce qu'il veut – ou plutôt qu'il ne veut pas – pour son avenir. Même s'il a démarré la saison avec les Hornets, l'ancien goleador du Real Saragosse n'ambitionne pas de faire la saison en Championship (D2 anglaise).

« Il terminera dans un grand club »

Toujours désireux de quitter Watford avant la fin du Mercato le 5 octobre, Luis Suarez (16 buts et 6 passes décisives la saison passée en D2 espagnole) aurait une idée derrière la tête selon le journaliste de AS Javier Marin, suiveur de Saragosse la saison passée et qui a livré son ressenti à Foot Mercato : « Il a montré qu'il est prêt pour jouer en première division dans une équipe avec un objectif plus élevé que le simple maintien. Il n'y a aucun doute qu'il a un avenir brillant devant lui et qu'il terminera dans un grand club ».

Reste aux clubs intéressés à s'entendre avec Watford et cela n'est pas une mince affaire. Si le club de la famille Pozzo a multiplié les prêts ces dernières saisons pour Suarez (Valladolid B, Nastic Tarragone, Saragosse), les Anglais réclament désormais un transfert entre 15 et 20 M€. Une somme très importante, sans doute un peu élevée pour le FCN et l'OM...