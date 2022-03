FC Nantes, OM – Mercato : le LOSC et le Stade Rennais visent aussi Morgan Sanson

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

En difficulté du côté d'Aston Villa (3 apparitions) où il n'entre plus dans les plans de son entraîneur Steven Gerrard, Morgan Sanson (27 ans) envisage de revenir en France cet été pour se relancer. Comme révélé par Foot Mercato, le FC Nantes s'est notamment positionné pour récupérer l'ancien joueur de Montpellier et de l'OM.

Lille et Rennes anticipent des départs

Les Canaris sont cependant loin d'être les seuls sur les rangs pour récupérer Morgan Sanson en Ligue 1. D'après le site Jeunesfooteux, le LOSC et le Stade Rennais suivent aussi la piste de l'ex-Marseillais.

Du côté des Dogues, il s'agit d'anticiper le remplacement de Xeka et de Renato Sanches, qui quitteront le Nord cet été. A Rennes, c'est la non-prolongation de Jonas Martin et la possible vente de Benjamin Bourigeaud qui poussent les Rouge et Noir à se positionner. Sous contrat jusqu'en juin 2025 et acheté par les Villans pour 16 M€, Morgan Sanson pourrait faire l'objet d'un prêt. Au FC Nantes de se montrer convaincants.

Morgan Sanson très courtisé en Ligue 1 Le FC Nantes n'est pas le seul club de Ligue 1 sur les rangs pour accueillir l'ancien marseillais Morgan Sanson (Aston Villa, 27 ans). Le LOSC et le Stade Rennais, qui auront également des besoins dans le secteur l'été prochain, sont intéressés.

Alexandre Corboz

Rédacteur