FC Nantes, OM – Mercato : les agents de Kolo Muani seraient à Berlin !

En partance du FC Nantes mais pas encore à Francfort (malgré les suppositions de la direction des Canaris qui a saisi la FIFA pour faire la lumière sur ce dossier!), Randal Kolo Muani (23 ans) continue de brouiller les cartes sur son futur.

En effet, comme le rapporte RMC Sport, les agents de l'international Espoirs sont actuellement en Allemagne et enchaînent les rencontres avec les clubs. Ces derniers étaient notamment à Fribourg en début de semaine pour discuter plus en profondeur avec le club qui leur avait offert 9 M€ de salaire sur cinq ans + 1 M€ de prime à la signature pour signer dès cet hiver. Ce jeudi, les conseillers de RKM sont désormais à Berlin... pour y rencontrer les représentants du Hertha.

Les dessous du litige financier avec le FC Nantes

S'il y a bien une certitude aujourd'hui, c'est que le Bondynois ne prolongera pas avec les Canaris. L'intéressé l'a dit et RMC en dévoile les raisons, revenant notamment sur la génèse du désaccord entre le FCN et son jeune avant-centre, lequel n'émarge qu'à 15 000€ mensuel, un chiffre risible au regard de son importance dans le vestiaire.

On y apprend notamment que Nantes n'est jamais allé plus loin qu'une offre de 25 000€ par mois formulée en novembre 2020. Offre à laquelle l'agent de Kolo Muani a répondu ironiquement en rajoutant un « 1 » devant le chiffre proposé... Depuis, les propositions n'ont pas dépassé le stade oral et le chiffre de 50 000€ par mois (+400 000€ de prime à la signature). Très loin de ce que les clubs allemands lui offrent aujourd'hui...