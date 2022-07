FC Nantes, OM - Mercato : Luis Henrique finalement parti pour quitter l'Europe !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le changement d'entraîneur à l'OM n'aura changé en rien l'avenir de Luis Henrique. Trop brouillon, l'ailier de 20 ans est prié d'aller engranger de l'expérience ailleurs, que ce soit Jorge Sampaoli ou Igor Tudor sur le banc. Ces dernières semaines, le Torino et le FC Nantes se sont penchés sur son cas. Pablo Longoria l'aurait bien vu du Calcio, lui aurait préféré aller en Loire-Atlantique. Mais une offre a tout changé.

Cette offre, selon le journaliste brésilien Venê Casagrande, est venue du Flamengo. Le club le plus populaire du Brésil connaît un début de saison très décevant, lui qui a perdu en finale du championnat de Rio et pointe loin de la tête du Brasileiro. Cela a d'ailleurs coûté sa place à Paulo Sousa. Pour se relancer, le Rubronegro veut frapper fort et le prêt de Luis Henrique irait dans ce sens. Les relations avec l'OM sont bonnes depuis le transfert de Gerson l'été dernier. L'ancien club de Luis Henrique, Botafogo, a aussi formulé une offre de prêt mais le joueur préférerait jouer tous les quinze jours au Maracana avec un maillot rouge et noir sur les épaules...

Luis Henrique vers un retour au Brésil https://t.co/DYAQ6I7FTl — Foot Mercato (@footmercato) July 3, 2022

Pour résumer En contacts avec le Torino et le FC Nantes, l'ailier de l'OM Luis Henrique (20 ans) ne devrait pas rester en Europe. Il semble parti pour se faire prêter à Flamengo alors que son ancien club, Botafogo, voulait également le rapatrier.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life