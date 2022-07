FC Nantes, OM - Mercato : un géant espagnol lorgne Sekou Mara (Girondins)

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Si le CNOSF décide de confirmer la rétrogradation des Girondins de Bordeaux en National 1 mardi prochain, ça risque d'être la foire d'empoigne sur les joueurs. Notamment ceux avec le plus beau potentiel, comme Sekou Mara, qui se retrouveront libres de tout contrat. On savait que l'OM et le FC Nantes suivaient avec attention l'attaquant de 19 ans, L'Equipe nous apprend que l'Atlético Madrid est également sur le coup.

Cependant, les Colchoneros n'en sont qu'aux prémices des négociations. Ils n'ont pas encore formulé d'offre, et pour cause. Le FCGB devrait quoi qu'il arrive s'en séparer car, même s'il reste en L2, il aura besoin d'argent frais pour recruter et Mara représente l'une de ses plus belles valeurs marchandes. Les Girondins voudraient récupérer 15 M€ plus des bonus. A ce prix-là, Nantes et Marseille seraient dépassés. Pas l'Atlético...