FC Nantes, OM - Mercato : une petite fortune pour Lafont, Kita se frotte déjà les mains ?

Alban Lafont n’est pas étranger au bon début de saison du FC Nantes. Malgré la défaite encaissée samedi dernier à Paris (1-3), le portier des Canaris a plutôt brillé en remportant plusieurs duels face aux trois stars Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Pour sa troisième saison avec Nantes, le joueur de 22 ans rappelle par moments qu’il fait partie de ces rares gardiens français qui peuvent incarner la relève.

« Il grandit. Je pense qu’au même âge, il est meilleur que Landreau, estime David Marreau dans L’Équipe. Il fait le taf, tient la route. Il est capitaine du FCN à 22 ans, a du tempérament. Bien sûr, il peut être encore plus influent dans son commandement. À mes yeux, il garde le profil et le caractère d’un international en puissance. » Pour cela, L’Équipe explique qu’il faudra à Lafont s’élever vers un club plus ambitieux que le FC Nantes l’été prochain avec une offre bien supérieure aux 7 M€ déboursés fin avril par les Canaris pour lever l’option d’achat auprès de la Fiorentina.

Avec l’intérêt des clubs anglais, cette hypothèse des plus juteuses pour Waldemar Kita n’est plus une chimère. « Il a une bonne cote, confirme Chérif Oudjani, scout des Glasgow Rangers. Il a fait partie des Espoirs, est bien répertorié chez les clubs anglais. On dit que les gardiens atteignent une maturité entre 25 et 35 ans, lui a de sacrés temps de passage en termes d’expérience. Quand il intégrera un club qui joue l’Europe, il arrivera avec de solides références. »

