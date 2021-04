FC Nantes, OM – Mercato : Valère Germain a fixé sa priorité pour cet été

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Cible du FC Nantes, Valère Germain (30 ans) n'a que peu de chances de se diriger vers les Canaris à l'issue de son contrat à l'OM cet été. Dans son point sur l'effectif olympien « à reconstruire », L'Equipe est revenu ce vendredi sur la situation contractuelle de l'ancien joueur de Monaco et Nice, qui « ne se fait plus trop d'illusion » et s'apprête à quitter la Canebière.

Il rêve de l'étranger

Après quatre ans à l'OM, son club de cœur, Valère Germain n'a pas eu le moindre contact avec les dirigeants marseillais quant à une éventuelle prolongation. Pour autant, la Ligue 1 n'est pas non plus au centre de ses préoccupations.

Le quotidien sportif assure que le fils de Bruno Germain espère désormais un dernier challenge à l'étranger. La teneur des offres qu'il a déjà reçu depuis le 1er janvier dernier n'est toutefois pas précisé. Aura-il ce qu'il souhaite ?