FC Nantes : Pallois émet un doute sur son avenir et prend Kombouaré pour taper sur Domenech

Recruté à l'été 2017 par le FC Nantes en provenance des Girondins de Bordeaux, Nicolas Pallois arrive en fin de contrat en juin prochain avec les Canaris. Hier, Ouest-France affirmait que les deux parties auraient entamé des discussions pour une prolongation de contrat. Titulaire indiscutable d'Antoine Kombouaré, le stoppeur de 34 ans a émis un doute à ce sujet.

« Je sais que je peux signer n'importe où dès maintenant, a-t-il affirmé. Oui, ça pourrait être ici à Nantes, mais, je n'attends pas forcément un signe du club. » Par ailleurs, le saignant Pallois a glissé un petit tacle au flegmatique Raymond Domenech via le prisme Kombouaré.

« Il a amené une nouvelle dynamique, une autre façon de voir le foot, a-t-il analysé dans L’Équipe. On a un peu le même caractère, un peu la même façon de penser, on dit les choses en face et tout va bien. Ça faisait pratiquement huit mois qu’on était dans le dur. Il fallait faire plus, se mettre au travail quoi ! Mais tout le monde s’est accroché. C’était une année difficile, une année “ressenti trois ans”. »

