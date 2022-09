FC Nantes : Pierre Ménès voit une recrue sortir du lot et une belle histoire s’écrire au FCN

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes nage en plein rêve. De retour sur la scène continentale, la Maison Jaune a savouré avec ses supporters son retour réussi jeudi contre l’Olympiakos en Ligue Europa (2-1). Evann Guessand (21 ans) a fait chavirer la Beaujoire en reprenant d’une tête parfaite un centre au cordeau de Ludovic Blas.

« La très, très belle histoire, c’est la victoire de Nantes dans les arrêts de jeu face à l’Olympiakos, a-t salué Pierre Ménès sur son blog. Antoine Kombouaré avait mis son équipe type, qui a prouvé que le club était totalement investi dans cette coupe d’Europe avec un engagement physique de tous les instants. Nantes commence merveilleusement sa poule par une victoire contre un adversaire compliqué. »

Si l’intensité et l’investissement mis par les Canaris ont bien plu, l’ancien consultant de Canal+ a été bluffé par Guessand. « Il a eu un but refusé mais la vraie joie est intervenue dans les arrêts de jeu, sur un centre sublime de Blas, a-t-il rappelé. Je trouve que Guessand, après des débuts difficiles, progresse bien dans cette équipe et pourrait rendre pas mal de services aux Canaris. »