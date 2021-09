FC Nantes, PSG - Mercato : Geubbels traîne un boulet nommé Mbappé

Zapping But! Football Club FC Nantes : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Canaris

C’est vendredi midi que Willem Geubbels a été présenté au FC Nantes. Prêté par l’AS Monaco après des mois de galères, l’ancien grand espoir de l’OL a fait face aux questions de la presse sans rougir et en confirmant qu’il souhaitait rebondir chez les Canaris pour relancer une carrière au point mort.

Après avoir fait part de ses ambitions, l’attaquant de 20 ans a été interpellé sur le parallèle qu’il avait lui-même établi il y a trois ans avec un certain Kylian Mbappé. Geubbels s’en rappelle très bien et reconnaît que cet épisode ne lui a pas forcément servi par la suite.

« Non, je ne regrette pas de l’avoir dit, a-t-il répondu. On est dans un milieu où il faut faire attention à ce qu’on dit. Malheureusement, ce que j’ai dit a été détourné de façon assez mauvaise par certains médias. Je pense qu’on n’a pas totalement compris le fond de ma pensée. Maintenant, je ne vais pas revenir dessus. C’est du passé. Le mieux, c’est de me concentrer plus sur moi, me remettre au boulot et progresser de la meilleure des manières. »

L'intégrale en vidéo de la présentation aux médias de @WillemGeubbels, la nouvelle recrue du @FCNantes ! 👇📺



🚨 Toutes nos excuses pour les problèmes techniques rencontrés lors du live. — FC Nantes (@FCNantes) September 3, 2021