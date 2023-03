FC Nantes, PSG - Mercato : un mastodonte veut doubler Paris pour Kolo Muani

Le jeu des rumeurs, certes. Et il est fort probable que la liste des prétendants s'allonge sans cesse au cours des prochaines semaines. Mais il est également un fait que l'attaquant français, Randal Kolo Muani, ne manque déjà pas de courtisans en vue du prochain mercato estival. Et peu importe que l'ancien du FC Nantes soit en Allemagne depuis quelques mois, plusieurs cadors du foot européen suivent ses performances et n'ont pas oublié ses apparitions lors de la dernière Coupe du monde.

Si, comme souvent, le PSG est évoqué pour accueillir l'attaquant, il se dit que les Blues de Chelsea sont également arrivés dans le dossier. Et au cu es moyens mis par le club anglais pour construire son nouvel effectif, on s'inquiète déjà pour la concurrence.

🚨🎯 Among the many 🇪🇺 clubs interested in Randal #KoloMuani, #Chelsea are following the performance of the 🇫🇷 player.



📌 The contract of the #Eintracht striker - landed in Bundesliga last summer - will expire in 2027. 🐓⚽ #Transfers #CFC pic.twitter.com/YTWM0Wd3E2