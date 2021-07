FC Nantes, RC Lens, Stade de Reims - Mercato : l’énorme révélation de Ripart sur ses courtisans

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le dossier aura traîné quelques semaines mais Renaud Ripart a fait le choix de la raison. Courtisé par le FC Nantes, le Stade de Reims et le RC Lens, l’attaquant de 28 ans a décidé de répondre favorablement à l’appel de Laurent Batlles du côté de Troyes. Invité à s’exprimer sur les raisons de son choix, Ripart a été limpide : l’ESTAC était le projet le plus viable sur le long terme. N’en déplaise aux clubs intéressés par son profil au mercato estival.

« Tous ces clubs cités, c’était les rumeurs du mercato »

« Tous ces clubs cités, c’était les rumeurs du mercato, a-t-il tranché dans Midi Libre. Avec Troyes, dans un premier temps, on va forcément jouer le maintien. Il n’empêche, ce maintien, tu peux le jouer avec des ambitions et le coach, avec qui j’ai eu un bon feeling, a une vraie philosophie et une vraie identité de jeu. Troyes est une vraie équipe qui joue bien au fooball. Je me régalais à la voir jouer la saison passée. Avec l’acquisition récente par City Football Group, ce n’est plus le même club qui retrouve l’élite. »