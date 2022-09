FC Nantes, RC Lens - Mercato : c'est officiel pour Ganago chez les Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

C'était attendu. Et notamment par Antoine Kombouaré qui voulait du renfort. C'est chose faite : Ignatius Ganago n'est plus un joueur du RC Lens, mais bel et bien du FC Nantes. Un contrat de quatre ans.

Voici les premiers propos du joueur. "Je suis très content de signer dans un club familial. J'espère qu'on va réaliser une très belle saison avec notamment, la Coupe d'Europe. Après une visite rapide des installations, j'ai rencontré le staff, les joueurs. Je suis prêt à travailler. J'ai aussi cette chance de connaître quelques joueurs du vestiaire, comme Jean-Charles Castelletto avec qui j'évolue en sélection du Cameroun et Evann Guessand, avec qui j'ai joué à Nice. Je connais également Moses Simon, que j'ai pu affronter en sélection. Je sens vraiment que le vestiaire est soudé, solidaire. Ça donne envie. Je vais essayer de m'intégrer le plus vite possible. Concernant l'entraînement matinal, ça s'est très bien passé. J'ai commencé à prendre mes marques. Maintenant, on va tout faire pour préparer le match de Paris, samedi soir."