FC Nantes, RC Lens - Mercato : ce nouveau buteur de L1 donne des regrets aux deux clubs

Ibrahima Koné ressemble à une bonne pioche du mercato hivernal. L’attaquant du FC Lorient réalise des débuts épatants avec les Merlus... malgré un statut de remplaçant. Après avoir posé ses valises en Bretagne en février à la suite d’une CAN réussie avec le Mali (3 buts inscrits), l’ancien joueur de Sarpsborg a déjà signé trois réalisations en 132 minutes (réparties sur 6 matches). soit un but toutes les 44 minutes.

De quoi donner quelques regrets au FC Nantes et au RC Lens, qui le convoitaient tous les deux en janvier. « Ce but me permet de gagner de la confiance, car depuis que je suis arrivé, je débute sur le banc, a commenté l’attaquant malien. Je cherche à être titulaire. »

« J’ai eu une discussion avec Ibra, je lui ai dit qu’il allait entrer et faire tourner le match, a révélé Christophe Pelissier après la rencontre. Il a un super état d’esprit. Il s’est tout de suite mis dans le collectif. Quand on est coach, avoir des joueurs comme lui, c’est un bonheur. »

