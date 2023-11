FC Nantes, RC Lens - Mercato : le dossier Meupiyou fait paniquer les Kita !

Comme révélé par Ouest-France, le FC Nantes est désormais prêt à ouvrir la porte à Bastien Meupiyou (17 ans) en janvier… seulement quelques mois après avoir repoussé une offre de 4 M€ du RC Lens sur la fin du mois d’août. Un changement de cap impulsé par le refus du jeune défenseur de prolonger et la volonté du clan Kita de ne plus laisser filer libre les pépites de la Jonelière après un passé chargé dans ce domaine.

Alors qu’en interne, on accuse les agents de Meupiyou de le pousser au départ plutôt qu’à accepter un nouveau contrat au-delà de juin 2024, l’insider Emmanuel Merceron évoque sur une « panique des Kita ». Panique qui avait déjà poussé la direction à quasiment imposer sa titularisation à Pierre Aristouy lors de FC Nantes – OM (1-1) en août après lui avoir fermé la porte à un départ. « Ce n’est pas par amour du jeu ou de la formation mais parce qu’ils voient les millions s’envoler », éclaire l’ancien salarié des Canaris.

C'est le modèle de toute la L1. Pourquoi les Kita sont en panique de ne pas voir jouer Meupiyou et mettent la pression à leur coach sur ce dossier ? Pas par amour du jeu ou de la formation, mais parce qu'ils voient les millions s'envoler.

