FC Nantes, RC Lens - Mercato : revirement de situation pour Kakuta !

Le FC Nantes cherche plus que jamais à se renforcer. À une semaine de la clôture du mercato estival, il serait temps et on commence déjà à redouter l’éventualité d’un nouveau panic buy à la Jonelière.

Antoine Kombouaré avait notamment proposé le nom de Gaël Kakuta (31 ans). Il était question que le milieu du RC Lens puisse être libéré de sa dernière année de contrat pour rejoindre les Canaris mais la direction du FCN a rapidement déchanté devant les exigences du club artésien : 4 M€ alors que Nantes n'en proposait que 1,5 M€.

En conséquence, L’Équipe fait savoir dans son édition du jour que ce dossier est aujourd'hui en suspens. « Entre vouloir et pouvoir, le FCN s'est pour l'instant heurté à la réalité du marché », conclut le quotidien sportif. Pas de quoi rassurer les supporters des Canaris.