FC Nantes, RC Lens - Mercato : un ailier écossais en plus de Ganago pour muscler l'attaque ?

Proche de s'attacher les services d'Ignatius Ganago (RC Lens, 23 ans), le FC Nantes a placé un gros coup d'accélérateur sur cette fin de Mercato dans l'espoir de contenter Antoine Kombouaré, qui attend aux alentours de cinq joueurs (trois offensifs, un milieu, un latéral gauche) d'ici à jeudi soir 23h59. Si l'on en croit le journaliste de France Football Nabil Djellit, les Canaris sont en discussions pour recruter l'écossais de Bournemouth, Siriki Dembélé (25 ans). Sous contrat avec Bournemouth jusqu'en juin 2025, l'ailier gauche n'a pas encore disputé la moindre minute en Premier League cette saison. Il s'agirait d'un dossier « compliqué mais jouable » pour les Canaris alors que Dembélé sort d'une saison plutôt aboutie en Championship avec les Cherries (37 apparitions, 7 buts, 3 passes décisives). Affaire à suivre. Dans le sprint final, le FC Nantes est en discussion pour recruter l'Ecossais d'origine ivoirienne, Siriki Dembélé. L'ailier gauche est sous contrat avec Bournemouth. En Championship la saison dernière, c'est 7 buts et 3 PD en 37 mat. Dossier compliqué mais jouable. #Mercato pic.twitter.com/gJtqTsXgAy — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 30, 2022

