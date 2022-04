FC Nantes, RC Lens, OM, Reims - Mercato : la plus grosse menace déjà écartée cet été ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Newcastle ne devrait pas de grandes folies au mercato. Alors que plusieurs rumeurs envers des joueurs de Ligue 1 ont été éventées ces dernières semaines, Eddie Howe a calmé le jeu sur les intentions des Magpies cet été. Selon lui, une grande lessive ne sera pas nécessaire au sein de son effectif.

« Vous devez continuer à vous améliorer et à évoluer, donc je n'ai aucun problème à regarder vers l'extérieur et à dire que nous avons besoin de certaines choses. Mais je ne pense pas que ce sera la révolution que tout le monde pense, a déclaré le coach de Newcastle en conférence de presse. Il ne s'agit pas de signer n'importe qui, et ce ne sera jamais ma façon de travailler de toute façon, car chaque individu doit s'intégrer dans la structure de l'équipe. C'est fondamental pour notre avenir, donc pour toutes ces différentes raisons, je pense qu’il n’y aura jamais de gros changements. »

Depuis l’arrivée des investisseurs saoudiens dans les rangs des Toons, des pistes made in Ligue 1 ont fleuri ici et là : de Boubacar Kamara (OM) à Seko Fofana (RC Lens) en passant par Moses Simon (FC Nantes) ou encore Hugo Ekitike (Stade de Reims).

