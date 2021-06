FC Nantes, RC Lens, RC Strasbourg - Mercato : un club passerait à l'attaque pour Ripart

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Il y a une semaine, notre site faisait le point sur l'intérêt de plusieurs clubs français pour le joueur du Nîmes Olympique, Renaud Ripart. Parmi eux, le FC Nantes, le RC Lens, le Stade de Reims et même le RC Strasbourg. Tous sont venus aux renseignements, mais sans formuler d'offres, préférant attendre que l'on y voit plus clair sur la situation financière du Nîmes Olympique et de son passage devant la DNCG.

Un journaliste du gratuit 20Minutes Nantes vient de préciser sur son compte twitter que les dirigeants du FC Nantes étaient, semble-t-il, passés à l'offensive. "Le FCNantes est très chaud sur le Nîmois Renaud Ripart. Le président Kita a pris bcp de renseignements sur ce joueur ces derniers temps..."

Attention, toutefois, rien ne se fera avant le passage du NO devant la DNCG. Pour rappel, il reste encore deux ans de contrat à Ripart au Nîmes Olympique. Et si, d'aventure, le club ne souffrait d'aucune sanction de la DNCG, l'indemnité de transfert devrait être conséquente.

