FC Nantes, RC Lens, Stade de Reims - Mercato : Kita casse sa tirelire et frappe fort pour Ripart !

Renaud Ripart est déjà en forme olympique. Hier, l’attaquant de Nîmes a fait trembler les filets en amical contre l’ESTAC à Chasse-sur-Rhône (2-2). Aux dernières nouvelles, cette rencontre aurait dû être le moyen d’accélérer les tractations entre les deux clubs au sujet de l’attaquant de 28 ans.

C’était oublier un peu trop vite que le FC Nantes est toujours dans la course pour s’attacher les services de Ripart au mercato estival. Et les Canaris sont encore loin d’avoir lâché l’affaire. « Troyes et Nantes continuent d’essayer de faire venir Renaud Ripart (Nimes). L’offre des Nantais est pour le moment supérieure en transfert et en salaire pour le joueur », affirme le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi sur son compte Twitter.

Pour mémoire, Antoine Kombouaré a fait de Ripart l’une de ses priorités au FC Nantes la saison prochaine. La polyvalence du Croco plaît beaucoup au technicien kanak des Canaris.

