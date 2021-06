FC Nantes, RC Strasbourg – Mercato : un cadre du Stade de Reims serait visé !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Imran Louza parti à Watford, Jean-Eudes Aholou de retour à Monaco, le FC Nantes et le RC Strasbourg sont tous deux en quête d'un milieu de terrain axial cet été. Si le nom de Wylan Cyprien (Parme) est évoqué chez les Canaris, le site Top Mercato avance un nouveau nom pour le FCN : Xavier Chavalerin (Stade de Reims, 30 ans). Un joueur qui plairait aussi beaucoup au RCSA.

Formé à l'OL et après avoir longtemps fait ses armes à Tours, le milieu défensif s'est fait un nom en Ligue 1 en Champagne. Vice-capitaine et élément-clé de l'effectif de David Guion, Xavier Chavalerin est encore sous contrat avec Reims pour une saison.

Juste avant la rencontre face à Bordeaux (38e journée de Ligue 1), le gaucher s'était exprimé sur son avenir : « Un nouveau coach va arriver, on va discuter avec lui, voir ce qu'il compte faire, quelle équipe il souhaite mettre en place et s'il compte sur moi. On tranchera en début de saison prochaine ». Toujours selon Top Mercato, Oscar Garcia souhaiterait conserver son milieu de terrain et lui fera savoir très vite dès la reprise.

Info @TopMercato : le nouvel entraîneur de Reims Oscar Garcia compte sur Xavier Chavalerin la saison prochaine. En fin de contrat en juin 2022, le milieu de 30 ans est suivi par Strasbourg et Nantes #Mercato #SDR #Reims #Ligue1 — Camille Fischbach (@camfis77) June 18, 2021