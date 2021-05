FC Nantes : salariés « outrés », peur du dépôt de bilan... Les Canaris redoutent la suite avec Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Si les supporters ne désarment pas et continuent leur mobilisation pour réclamer le départ de Waldemar Kita plutôt que de pousser pour le maintien des Canaris, l'avenir du FC Nantes est quand même très incertain.

La prime Kita ne passe pas en interne

Dans sa prise de parole face au groupe d'Antoine Kombouaré il y a quelques jours, le président nantais a mis dans la balance l'avenir des salariés. Si l'on en croit L'Equipe, certains de ces derniers – en première ligne et risquant le licenciement – ont été « outrés » de la prime de 50 000€ promise en cas de maintien sportif.

Une chose est certaine : la peur du dépôt de bilan est bel et bien réelle malgré les déclarations rassurantes de Waldemar Kita, lequel s'est engagé à soutenir le club a maintes reprises. L'une des raisons, en plus de la situation sportive fragile, est la fuite des sponsors, lesquels lâchent un à un le club (Manitou et Maisons Pierre en attendant peut-être Synergie cet été). Toujours selon le quotidien sportif, la Mairie de Nantes surveille avec attention la situation et commence déjà à préparer la saison prochaine, quel que soit l'issue.