FC Nantes : son avenir, Domenech… Coulibaly en dit plus

Très décevant depuis son arrivée au FC Nantes en 2017, Kalifa Coulibaly avait été poussé vers le banc par Christian Gourcuff. Raymond Domenech l'en a sorti et, même si cela ne s'est pas encore traduit par des buts ou des victoires, son association avec le jeune Randal Kolo Muani est porteuse d'espoir. Pour le site officiel, l'attaquant malien de 29 ans a révélé les bienfaits du discours de son nouveau coach et a semblé se projeter vers un avenir au sein de la Maison Jaune.

"Je pense que ça va marcher"

Concernant les bienfaits de la méthode Domenech, il a dit : "Je n'étais pas là au premier entraînement mais il a su trouver les bons mots pour tout le monde, et pas seulement pour moi. Il a pu nous donner de la confiance et on va faire les choses bien. Il apporte de la joie, de la confiance pour tout le monde. Et ça se voit, que ce soit à l'entraînement ou lors des mises au vert. Tout le monde est content. Il parle à tout le monde. C'est ce dont le groupe avait besoin, je crois".

Interrogé sur son association avec Kolo Muani, Coulibaly a expliqué : "Les deux matches qu'on a joués, ça s'est bien passé. Avec sa vitesse et sa qualité balle au pied… On n'a pas beaucoup joué ensemble, mais on essaie de donner le maximum pour que ça puisse marcher. Je pense que ça va marcher". Une dernière phrase qui laisse à penser que le Malien se projette sur une fin de saison en Loire-Atlantique, et non en Belgique, où la rumeur l'a envoyé ces derniers jours…