FC Nantes, Stade Rennais, Girondins – Mercato : ils sont tous passés à côté de la dernière pépite de L2 !

Pépite émergente du Stade Malherbe de Caen (5 matches cette saison) et de l'équipe de France U18, Kélian Nsona (ailier, 18 ans) aurait pu choisir une tout autre voie que de lancer sa carrière en Normandie. Dans les colonnes de Onze Mondial (paru ce jeudi et disponible sur la boutique), l'ex promesse de l'INF Clairefontaine a fait quelques révélations croustillantes sur sa signature à Caen.

« Je devais signer à Caen avant d’entrer à Clairefontaine. Suite à un changement de direction, ma signature a été retardée. J’ai signé quelques mois après être arrivé à Clairefontaine. Monaco, Rennes, Bordeaux et Nantes me voulaient aussi. Mais j’ai préféré le projet de Caen, j’arrivais à bien me projeter quand les recruteurs me parlaient », a raconté l'intéressé.

Un choix payant puisque l'ancien joueur du Paris FC est déjà titulaire dans l'esprit de Pascal Dupraz et semble déjà promis à être l'une des révélations de la saison en Ligue 2.