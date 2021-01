FC Nantes, Stade Rennais - Mercato : deux couacs plombent déjà la piste Nelson Oliveira

Zapping But! Football Club ASSE, FC Nantes, RC Lens : les joueurs les plus capés en sélection par club

Si le mois de janvier a été plutôt calme du côté du FC Nantes, mis à part l'inattendu dossier Giannelli Imbula, les Canaris pourraient connaître du mouvement d'ici la fin du Mercato. Sur le plan offensif notamment, un avant-centre est espéré alors que le trio Kolo-Muani – Coulibaly – Emond ne donne pas franchement satisfaction.

Ces dernières heures, la presse grecque a laissé filtrer un nom surprenant. Nelson Oliveira, attaquant de l'AEK Athènes qui a la particularité d'être passé par le Stade Rennais, ferait l'objet d'une proposition concrète des Canaris à hauteur de 500 000 euros.

L'AEK n'est pas dans l'idée de le vendre cet hiver

Mais en plus de ne pas être la priorité numéro un du FC Nantes, le dossier Nelson Oliveira comporte deux problèmes d'après les médias grecs. Le premier étant que l'AEK Athènes a déjà prévu le départ d'un buteur, Marko Livaja, et ne devrait donc pas laisser filer deux numéros neufs à quelques jours de la clôture du Mercato.

Par ailleurs, et alors que la situation contractuelle de Nelson Oliveira est favorable (fin de son bail dans six mois), les mêmes sources annoncent que l'AEK Athènes tenteraient de prolonger le joueur, et se place donc plus dans une perspective d'avenir que de vente avec son attaquant.