FC Nantes, Stade Rennais - Mercato : Lafont bientôt sur les traces de Blas ?

Les supporters du FC Nantes ne décolèrent pas. Hier, on a appris que le transfert de Ludovic Blas au Stade Rennais était quasiment bouclé. Le milieu offensif des Canaris serait même attendu ces prochains à la Piverdière pour y passer sa visite médicale. Si le choix du crack de 25 ans peut se discuter du côté des fans de la Maison Jaune, ils pourront se consoler en se disant qu’il devrait rejoindre le rival rennais faute de mieux.

Blas à Rennes faute de mieux ?

Blas ne serait pas le seul dans ce cas-là puisque les top clubs ne se bousculeraient pas non plus au portillon pour Alban Lafont (24 ans). « Ludovic Blas à Rennes ? Oui d’accord mais c’est aussi faute de mieux (sans offense), très peu de clubs plus huppés se sont positionnés concrètement sur le joueur, affirme Le Prophète du ballon rond sur Twitter. C’,est aussi le cas pour Lafont. En vérité ça ne se bouscule pas franchement à ce stade pour nos meilleurs joueurs. » De là à opter pour le plus grand rival du FC Nantes...

