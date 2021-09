FC Nantes : tensions maximales en interne, fin de Mercato sabordée et surprise en vue ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes entend se renforcer d’ici à minuit mais on sait que le volet du mercato est toujours un sujet épineux chez les Canaris. Ce D-Day ne dérogera pas à la règle. Alors que plusieurs dossiers pourraient se décanter dans le sens des arrivées (Geubbels) et des départs (Emond, Kolo Muani, Blas), les tensions seraient à leur paroxysme en interne et pourraient saborder la dernière ligne droite du marché des transferts.

« Entre entraîneur (pas contre un défenseur central en plus), président, directeur général délégué et coordinateur sportif, c’est la zizanie, explique Ouest France ce mardi. Quand l’un est d’accord, l’autre ne l’est pas et vice-versa. Difficile dans ces conditions de boucler une transaction. »

Le quotidien régional - qui ne fait étrangement pas référence à l'omniprésent Mogi Bayat - explique néanmoins qu’« une possible surprise d’ici à minuit ne serait pas exclue. Blas ? » Les supporters du FC Nantes ont donc une raison supplémentaire de rester les yeux écarquillés jusqu'à la fin de la soirée.