FC Nantes : un ancien a précipité la crise de l’OL, Kita s’en mord déjà les doigts

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

Certains choix du FC Nantes en matière de mercato ne sont pas toujours compris. Prenez l’exemple de Batista Mendy. Annoncé comme un futur grand dans les catégories de jeunes de la Maison Jaune, le milieu défensif l’a pourtant quittée cet été pour s’engager libre à Angers.

Dimanche, le joueur de 21 ans a rayonné et marché sur Marcelo et l’entrejeu de l’OL, désossé en Anjou (0-3). Un constat peut déjà donner des regrets à Waldemar Kita. « Batista Mendy avec Nantes : 75 min de jeu en Ligue 1. Batista Mendy avec Angers : 90 min de jeu en Ligue 1, a analysé Pierre Renaudeau. Il vient de bouffer Houssem Aouar et est un des acteurs majeurs de la victoire 3-0 du SCO face à l’OL. »

Notre confrère du site Tribune Nantaise a vu juste : Mendy faisait partie de l’équipe type de la 2e journée de L1 avec la note de 7/10. Son abattage et ses 6 tacles (record du match) ne sont pas passés inaperçus. Surtout pas chez les supporters du FC Nantes.

