FC Nantes : un cador européen menace le transfert de Blas au LOSC !

À quoi ressemblera l’avenir de Ludovic Blas ? Jeudi, en conférence de presse, Antoine Kombouaré a démoli le LOSC si le milieu offensif du FC Nantes venait à opter pour cette destination. Le Kanak n’a pas mâché ses mots, ce qui a surpris l’entourage du joueur de 24 ans.

Cela ne devrait pas l’empêcher de le titulariser ce soir contre l’Olympique de Marseille à l’Orange Vélodrome dans l’un des chocs de la 3e journée de Ligue 1 (21h). En parallèle, le LOSC ne sera peut-être plus en pole position pour recruter Blas au mercato estival.

Selon la presse portugaise, Benfica pense en effet à abandonner la piste Ricardo Horta. Et deux noms ressortent en tant que potentielles alternatives : Luca Orellano et... Blas. Le club lisboète garde un œil sur le joueur du FC Nantes depuis quelques semaines et pourrait donc passer à l’action. Au grand dam du LOSC ?