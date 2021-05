FC Nantes : un retour de bâton attend les Canaris à la Beaujoire

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le FC Nantes a peut-être fait le plus dur en s’imposant hier au Stadium (2-1). Grâce à une excellente entame, les Canaris ont pris le meilleur sur le Toulouse FC avant le retour dimanche à la Beaujoire (18h).

Confiant, Antoine Kombouaré a rappelé que rien n’était gagné d’avance. Patrice Garande confirme cette tendance et pense même que son équipe ne pourra qu’offrir un meilleur visage dans l’antre du FC Nantes après s’être loupé à domicile.

« C’est parce que je n’ai pas vu mon équipe que tout reste possible »

« Je suis très déçu du visage de mon équipe ce soir, a déclaré le coach du Téfécé en conférence de presse. Les joueurs n’étaient pas à leur niveau. Ce match, on ne l’a pas joué. Il y a eu trop de déchet et je l’avais dit que face à une équipe de L1, cela ne pardonne pas. Il n’y a pas que la défense. On a perdu des duels sur tout le terrain, mal négocié les seconds ballons. C’est justement parce que je n’ai pas vu mon équipe que tout reste possible dimanche. On s’est créé des situations en seconde période. Mais on devra faire tout mieux, évidemment. »