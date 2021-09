FC Nantes : un problème de taille émerge en plein Mercato

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Moses Simon est le facteur X du FC Nantes cette saison. Meilleur passeur de L1 avec 5 offrandes et auteur de son premier but dimanche à Reims (1-3), l’ailier des Canaris est au-dessus du lot avec Ludovic Blas et Randal Kolo Muani. Un problème risque néanmoins de se poser rapidement en plein mercato : Simon disputera la CAN.

« J’y pense depuis le début de la saison mais ce dont j’ai envie, c’est que les joueurs qui sont avec nous soient très performants pour qu’on gagne le plus de matches afin d’être à la meilleure place possible avant ce rendez-vous », a déjà lâché Antoine Kombouaré.

L’entraîneur du FC Nantes sait aussi que son meilleur élément jouera son premier match de la CAN le 11 janvier 2022 contre l’Égypte. S’il va au bout, Simon sera même absent au moins jusqu’au 6 février, date de la finale. Kombouaré semble faire contre mauvaise fortune bon cœur et préfère parler de son apport actuel au FC Nantes. « Le risque (de la méforme) est toujours présent. Il peut être moins performant, peut se blesser, a-t-il énuméré. Les adversaires peuvent aussi le bloquer d’avantage car son jeu peut être plus lisible… S’il y a quelque chose, on s’adaptera avec des joueurs qui je l’espère, seront aussi performants que lui. »

🧐 𝑸𝒖𝒊 𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒗𝒐𝒕𝒓𝒆 𝑪𝒂𝒏𝒂𝒓𝒊 𝒅𝒖 𝒎𝒐𝒊𝒔 ?



🇫🇷 𝗥𝗮𝗻𝗱𝗮𝗹 𝗞𝗼𝗹𝗼 𝗠𝘂𝗮𝗻𝗶

🇫🇷 @ludo9722

🇪🇸 @pedrochb97

🇳🇬 @Simon27Moses



Il est temps pour vous, supporters des Jaune et Vert, d'élire le Canari qui s'est le plus distingué en septembre 👇 — FC Nantes (@FCNantes) September 28, 2021