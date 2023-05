FC Nantes : un proche de Mostafa Mohamed détruit le FCN !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Mostafa Mohamed est dans le flou. Six jours après avoir refusé de porter le maillot arc-en-ciel contre l’homophobie à Toulouse (0-0), l’attaquant de 25 ans pourrait de nouveau glisser sur le banc de touche du FC Nantes. Selon L’Équipe, Pierre Aristouy devrait en effet lui préférer Andy Delort au coup d’envoi. Si cette information se confirme, cela ajoutera encore plus à l’incompréhension entourant son cas chez les Canaris. Un investissement aléatoire sous Kombouaré ? Avec 11 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues, Mohamed pourrait ainsi ne pas voir son option d’achat (6 M€, sous contrat avec Galatasaray jusqu’en 2025) être levée en fin de saison, lui dont l’investissement à l’entraînement était jugé aléatoire par Antoine Kombouaré et son staff avant son éviction début mai.

« Il n’a pas l’équipe qu’il mérite »

« C’est un très bon attaquant, il a toujours été notre choix n° 1 en attaque et il a toujours été impeccable, tranche Diaa El Sayed, adjoint de Carlos Queiroz avec l’Égypte en 2021-2022. Je ne sais pas ce qu’il fait à Nantes, ce n’est pas une assez bonne équipe pour lui. Il a besoin de bons joueurs autour de lui, de bons milieux et de bons ailiers, et il n’a pas ça à Nantes. Il n’a pas l’équipe qu’il mérite. »

Pour résumer L'Égyptien Mostafa Mohamed (25 ans), annoncé remplaçant contre le Montpellier HSC à la Beaujoire (17h), ne serait pas dans le club de ses rêves au FC Nantes. Pire, certains se demandent ce qu’il y fait cette saison ! Ambiance...

