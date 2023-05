FC Nantes : Vieira out, la priorité de Kita pour remplacer Aristouy est connue !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

L'information est donnée depuis quelques minutes par Presse Océan, le quotidien régional nantais. Non, la piste prioritaire pour le banc de touche, en cas de maintien en Ligue 1 du FC Nantes, ne conduit pas à Patrick Vieira. Pour une raison précise, selon le média : "Elément non négligeable, le salaire de l’ancien Gunner est bien au-dessus des moyens nantais. Autant d’éléments qui apparaissent quelque peu rédhibitoires."

En revanche, et Presse Océan est catégorique : "selon nos informations, la piste Claude Puel (61 ans), libre depuis décembre 2021 et son limogeage de Saint-Etienne, elle, serait plus réaliste."

A suivre.