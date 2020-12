FC Nantes : Waldemar Kita a bien enterré les pistes Blanc et Vieira

Evoqués au FC Nantes, Laurent Blanc et Patrick Vieira ont aussi vu leurs noms cités de l'autre côté de l'Atlantique, au Toronto FC. D'après le Toronto Sun et L'Equipe, la franchise de Major League, qui cherche un remplaçant à Greg Vanney, serait tout proche d'obtenir l'aval du « Président ». Une piste que le club canadien a tempéré à Foot Mercato.

«Il y a beaucoup de rumeurs concernant notre recherche d'entraîneur. Beaucoup d'entre elles sont hors de portée, mais par respect pour toutes les parties impliquées, nous ne commenterons pas les noms spécifiques associés au poste vacant chez nous», a expliqué un membre de l'Etat-major du Toronto FC.

L'absence d'adjoints, éliminatoire pour Blanc et Vieira

Pour autant, Toronto calme les rumeurs Blanc et Vieira, l'ultime sortie de Waldemar Kita sur le choix du futur coach des Canaris limite aussi les chances de voir les deux champions du Monde 1998 débarquer à la Jonelière : «Je vais même demander à Gourcuff pour avoir son avis et qu’il devra composer avec l’équipe technique en place, Collot compris. Le staff actuel connaît la réalité du terrain et l’effectif. Le prochain viendra seul. Sincèrement, c’est la meilleure solution».

Laurent Blanc, qui impose quasiment à son futur employeur l'embauche de son adjoint désigné Franck Passi, ne fait donc plus du tout partie des pistes. Après avoir pris des renseignements sur le FCN, le Cévenol n'était de toute façon pas très chaud. Concernant Patrick Vieira, lui aussi travaille avec ses hommes de confiance. Lorsqu'il avait quitter le City Group pour rejoindre Nice en 2018, le milieu de terrain l'avait fait avec trois adjoints (Lattanzio, Wilson, Cook).