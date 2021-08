FC Nantes : Waldemar Kita évoque le Mercato et envoie un scud au Collectif Nantais !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Sur son avenir au FC Nantes

« Ça va durer, du moment qu’on puisse stabiliser le club et faire les choses sérieusement. Même si on n’a pas les résultats sportifs. Ces derniers temps, on m’a refusé tous les projets que je voulais mener ».

Sur le Collectif Nantais

« On n’est pas vendeurs. On ne s’intéresse pas à un club par l’intermédiaire des médias. Je trouve pas sérieux ce que certains font comme Landreau font. On n’achète pas un club comme une voiture ».

Sur Randal Kolo Muani

« Il a plusieurs solutions. Il a reçu des propositions à l’étranger et en France. Il veut rester à Nantes et finir son contrat. Tout dépend de lui. Nous, on veut le faire prolonger ».

🗣 Waldemar Kita à propos des rumeurs de reprise de Nantes :



« On n’est pas vendeurs. On ne s’intéresse pas à un club par l’intermédiaire des médias. Je trouve pas sérieux ce que certains font comme Landreau font. On n’achète pas un club comme une voiture ». pic.twitter.com/BOLh3QaJBL — PFC (@PassionFootClub) August 6, 2021

Retranscription : compte Twitter Passion Foot Club.