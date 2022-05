FC Nantes : Waldemar Kita lève le voile sur sa relation avec Kombouaré et clarifie le Mercato d'été

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Dans une longue interview à Presse Océan publiée ce mardi, Waldemar Kita a reconnu sa relation très distante avec Antoine Kombouaré au FC Nantes. Malgré tout, l'homme d'affaires franco-polonais l'assure : ça ne nuit pas à sa volonté de conserver le Kanak au moins jusqu'au terme de son contrat en juin 2023.

« Kombouaré l'an prochain ? C'est mon plus grand souhait »

« S’il sera là, fin juin, à la reprise de l’entraînement ? C’est mon plus grand souhait. Il a encore une année de contrat. La plus belle carrière d’entraîneur qu’il a, je pense, c’est à Nantes. Il est bien, on lui donne tous les moyens. C’est un cadre supérieur qui travaille pour moi. Franck (Kita) et Philippe (Mao) sont là au quotidien », a martelé « WK », satisfait du lien actuel :

« Moi, j’ai des relations quand il y a besoin. Vous savez, moi, je suis la banque… Quand il faut acheter un joueur, prolonger un contrat, bref, payer. On a tous des ambitions, lui aussi. Il est positif, il s’entend super bien avec tout le monde, moi y compris. Après, chacun est libre de faire ce qu’il veut… »

La stratégie du Mercato indexée sur l'Europe

Quant au Mercato à venir, qui s'annonce mouvementé à Nantes, Waldemar Kita demeure optimiste... à condition de gagner la Coupe de France : « Tous les contrats des joueurs titulaires, à 90 %, ont été renouvelés. Notre but, c’est de ne pas faire partir les joueurs. Car lorsque vous vendez, vous êtes obligés d’acheter. Vous savez ce que vous avez, pas ce que vous allez avoir. Si on gagne la finale, on joue la Coupe d’Europe. Cela change pas mal de choses. C’est une stratégie bien différente. Ça serait bien pour le club car on prendrait une autre dimension. Maintenant, il faut la gagner… »

Alexandre Corboz

Rédacteur